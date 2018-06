München (AFP) Die Bundesregierung will die deutschen Großbanken einem Zeitungsbericht zufolge dazu verpflichten, in einem "Testament" Pläne für den Krisenfall auszuarbeiten. Wie die "Süddeutsche Zeitung" am Samstag berichtete, bereitet das Finanzministerium dazu derzeit einen Gesetzesantrag vor, der spätestens Anfang kommenden Jahres vom Kabinett beschlossen werden soll. Ziel sei, dass Banken im Krisenfall zügig saniert oder geschlossen werden könnten und nicht mehr vom Steuerzahler aufgefangen werden müssten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.