Mainz (dpa) - Mit altbekannter Willenskraft und neuer Effizienz hat sich Borussia Dortmund wieder zum Bayern-Jäger Nummer eins aufgeschwungen. Der deutsche Meister gewann beim FSV Mainz 05 verdient mit 2:1 (2:1).

Durch den vierten Bundesliga-Sieg in den vergangenen fünf Partien kletterte der BVB auf Rang zwei. Zwar beträgt der Rückstand auf Tabellenführer München nach wie vor neun Zähler. Zuversicht und Selbstvertrauen sind bei den Schwarz-Gelben aber wieder derart groß, dass eine Aufholjagd des BVB wie im Vorjahr nicht auszuschließen ist. «So viele Hüte gibt es gar nicht, wie man vor dieser Mannschaft ziehen müsste», sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach dem hartumkämpften Erfolg.

Der polnische Nationalstürmer Robert Lewandowski machte mit seinem Doppelpack in der 11. und 43. Minute die frühe Mainzer Führung durch Marco Caligiuri wett. Der FSV-Angreifer hatte die Gastgeber bereits in der vierten Minute mit einem Traumtor in Front gebracht.

Dortmunds Trainer Jürgen Klopp war nach dem Dreier an seiner alten Wirkungsstätte dennoch nicht zum Feiern zumute. Die heftige Kritik von Lutz-Michael Fröhlich, Abteilungsleiter Schiedsrichter beim Deutschen Fußball-Bund, hatte den BVB-Coach sehr getroffen. «Es ist nicht schön, wenn dein Name im Zusammenhang mit so etwas genannt wird», sagte Klopp nach der Partie zu den Vorwürfen gegen seine Person.

Fröhlich hatte im Deutschlandradio Klopps aufbrausende Art an der Seitenlinie in Verbindung mit Ausschreitungen im Amateurfußball gebracht: «Auch wenn der Trainer Klopp sich hinterher immer hinstellt und sagt: "tut mir Leid" (...), am Ende ist es so: es bleibt immer irgendetwas hängen», hatte Fröhlich gesagt. «Ich habe einen Teil dazu beigetragen und hatte meine Vorfälle. Herrn Fröhlich scheint mein Umgang damit nicht zu reichen», meinte Klopp zerknirscht.

Mehr Freude hatte der Dortmunder Trainer am Auftritt seiner Mannschaft. Zwar versäumten es die Borussen nach dem Seitenwechsel, frühzeitig das dritte Tor nachzulegen und damit für die Entscheidung zu sorgen. Dennoch war Klopp hochzufrieden. Nach dem bärenstarken Auftritt in Amsterdam sei sein Team «von Europa abgefeiert worden», deshalb sei der Erfolg wenige Tage später in Mainz «brutal stark».

Bei den Gastgebern war die Enttäuschung nach der zweiten Heimniederlage dagegen groß. «Unsere Leistung hat zu vielen hochkarätigen Chancen, aber leider nur zu einem Treffer gereicht», sagte der Mainzer Coach Thomas Tuchel frustriert. Die Rheinhessen verpassten es nach zuvor vier Heimsiegen mit einem weiteren Erfolg in der mit 34 000 Zuschauern ausverkauften Coface Arena auf einen Europa-League-Platz zu springen.

Dabei hatte die Partie für die 05er perfekt begonnen. Bereits in der vierten Minute hämmerte Caligiuri den Ball unhaltbar für Roman Weidenfeller in den rechten oberen Winkel des Dortmunder Gehäuses und sorgte damit für die frühe Führung der Gastgeber. Doch der BVB zeigte sich vom Rückstand nicht geschockt und drehte die Partie noch vor der Pause. Bitter war nur das verletzungsbedingte Ausscheiden von Ilkay Gündogan.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 45,1 - 54,9

Torschüsse: 10 - 12

gew. Zweikämpfe in %: 38,7 - 61,3

Fouls: 19 - 8

Ecken: 4 - 2

Quelle: optasports.com