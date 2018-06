Köln (SID) - Der frühere deutsche Meister FCR Duisburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga am Samstag seine Negativserie beendet und sich wieder ein beruhigendes Polster auf die Abstiegsplätze erspielt, derweil hielten der SC Freiburg und die SGS Essen am 10. Spieltag mit Siegen den Kontakt nach oben.

Die Duisburgerinnen gewannen gegen Pokalsieger Bayern München nach zuvor fünf Spielen ohne Erfolg 2:1 (1:1) und haben vorerst sieben Punkte Vorsprung auf die gefährlichen Regionen. München verlor den Anschluss an das obere Tabellendrittel.

Dort stehen die Freiburgerinnen, die im Spiel gegen den USV Jena durch einen 2:0 (2:0)-Erfolg auf den vierten Platz kletterten. Auf Position fünf folgt Essen, das beim 3:0 (3:0) bei Schlusslicht VfL Sindelfingen keine Probleme hatte. Am Abend landete Bayer Leverkusen im Krisenduell beim FSV Gütersloh einen wichtigen 3:1 (2:0)-Sieg und kletterte am Klub aus Ostwestfalen vorbei auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Im Spitzenspiel am Freitagabend hatte Vizemeister VfL Wolfsburg bereits mit 2:1 (0:1) gegen Titelverteidiger Turbine Potsdam gewonnen und seine Tabellenführung ausgebaut.