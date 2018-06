Hiroshima (SID) - Der japanische Fußball-Erstligist Sanfrecce Hiroshima hat sich zum ersten Mal in der Klubgeschichte den Titel in der J-League gesichert. Dem Team aus der Hafenstadt im Südwesten des Landes kam am Samstag zu einem 4:1 (3:0)-Erfolg gegen Cerezo Osaka und baute am vorletzten Spieltag seinen Vorsprung auf Verfolger Vegalta Sendai uneinholbar aus. Sendai hatte gegen den Abstiegskandidaten Albirex Niigata überraschend mit 0:1 (0:1) verloren.

Sanfrecce Hiroshima komplettiert damit das Feld der FIFA-Klubweltmeisterschaft in Japan. Im Ausscheidungsspiel trifft Hiroshima am 6. Dezember auf Auckland City aus Neuseeland.