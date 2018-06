Berlin (dpa) - Seit 15 Jahren lebt Jürgen Klinsmann in den USA, nun will der Coach der Fußball-Nationalmannschaft auch den US-Pass. Es sei durchaus möglich, dass er in Zukunft die US-amerikanische Staatsbürgerschaft annehme, sagte der frühere Bundestrainer der «Bild»-Zeitung. Seine Heimat bleibe aber Stuttgart, versicherte der Schwabe. Klinsmann hat eine amerikanische Frau hat und lebt in der Nähe von Los Angeles.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.