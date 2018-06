Berlin (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München hat sich im ersten Spiel unter seinem Interimstrainer Alexander Schmidt mit einem Unentschieden begnügen müssen und damit den Kontakt zur Spitzengruppe endgültig verloren. Bei Union Berlin kamen die Löwen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und haben als Achter bereits acht Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei. Die Berliner blieben dagegen im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage und belegen Rang elf.

Innenverteidiger Christian Stuff (22.) schürte mit seinem Treffer die Berliner Hoffnungen auf den ersten Ligasieg gegen München. Routinier Benjamin Lauth verhinderte diesen allerdings mit einem Doppelpack (53./70.), Adam Nemec (81.) gelang nur noch der letzlich verdiente Ausgleich.

Vor 16.750 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei bestimmten die Gastgeber in der Anfangsphase das Geschehen, zwingende Torchancen erspielte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus allerdings nicht. Als München allmählich besser in die Partie fand, musste deshalb auch eine Standardsituation zur durchaus verdienten Führung herhalten. Nach einem scharfen Eckball von Union-Kapitän Torsten Mattuschka köpfte Stuff ins lange Eck ein.

In der Folgezeit zeigten sich die Gäste vom Rückstand keineswegs beeindruckt und kombinierten sich immer häufiger erfolgreich durch das Mittelfeld. Vor dem Berliner Tor fehlte aber zu oft eine zündende Idee.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich dies, als Routinier Lauth aus kurzer Distanz eine mustergültige Hereingabe von Moritz Stoppelkamp zum Ausgleich verwertete. Die Münchner blieben danach die bessere Mannschaft und gingen durch eine Kopie des ersten Treffers in Führung. Nemec erzielte in der Schlussphase im Nachschuss den Ausgleich.

Beste Spieler bei Berlin waren Stuff und Markus Karl. Bei den Münchner verdienten sich Lauth und Daniel Bierofka die Bestnoten.