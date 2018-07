Berlin (dpa) - In Berlin ist am Abend wieder der Bundespresseball gefeiert worden. Bundespräsident Joachim Gauck tanzte den ersten Walzer im Hotel Intercontinental mit der Frau des Vorsitzenden der Bundespressekonferenz, Sonja Mayntz. 2500 Gäste aus Politik, Medien und Wirtschaft feierten unter dem Motto «Perpetuum Mobile». Kanzlerin Angela Merkel sagte wie in den Vorjahren ab. Auch die SPD-Spitze war nicht vertreten. Mehrere Ministerpräsidenten, Bundesminister, Staatssekretäre und Abgeordnete repräsentierten aber das politische Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.