Ramallah (dpa) - Der frühere Palästinenserführer Jassir Arafat soll am Dienstag zur Überprüfung des Giftmordverdachts exhumiert werden. Das teilte die palästinensische Kommission zur Aufklärung der Todesursache des vor acht Jahren gestorbenen Arafat mit. Zuvor hatte es geheißen, die Öffnung des Grabes in Ramallah zur Entnahme von Proben solle am Montag erfolgen. Experten aus Frankreich, der Schweiz und Russland sollen an der Probenentnahme der sterblichen Überreste beteiligt sein. Danach solle Arafat noch am selben Tag wieder bestattet werden.

