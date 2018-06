Regensburg (dpa) - Ein 90 Jahre alter Mann und sein 50-Jähriger Sohn sind tot in einem Einfamilienhaus im oberpfälzischen Regensburg gefunden worden. Beiden Männern war in den Oberkörper geschossen worden. Die Ermittler gehen allerdings nicht von einem Verbrechen aus, sondern vermuten einen erweiterten Suizid als Hintergrund der Tat. Die Tochter des 90-Jährigen hatte die Leichen gefunden. Die Körper der Männer sollen in der kommenden Woche obduziert werden.

