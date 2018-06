Igls (dpa) - Anke Wischnewski hat den arrivierten deutschen Rodel-Frauen zum Auftakt des vorolympischen Winters die Schau gestohlen und ihren zweiten Weltcup-Sieg eingefahren.

Die 34-Jährige aus Oberwiesenthal war im österreichischen Igls nicht zu schlagen und fuhr acht Jahre nach ihrem ersten Coup erneut ganz nach oben auf das Podest. Die Olympia-Dritte Natalie Geisenberger machte als Zweite den deutschen Doppelerfolg perfekt. Dritte wurde die starke Kanadierin Alex Gough. Olympiasiegerin Tatjana Hüfner verpasste als Vierte die Podestränge. «Das war durchwachsen. Der erste Lauf war nicht optimal, und der zweite erst recht nicht», sagte die viermalige Weltmeisterin. «Aber davon geht die Welt nicht unter. Es war ein Anfang.» Einen starken Weltcup-Einstand feierte Junioren-Weltmeisterin Aileen Frisch mit Platz fünf.

«Ich habe lange dafür gearbeitet und gekämpft, um wieder mal ganz oben zu stehen», sagte Wischnewski, die WM-Zweite von 2007, nach ihrem überraschenden Erfolg. Den Grundstein für ihren Sieg legte die mit Abstand älteste Athletin im deutschen Frauen-Team mit einer starken Bestzeit im ersten Lauf, den sie auch im entscheidenden Durchgang gegen die angreifende Geisenberger verteidigte. «Das ist hier eine Gleiterbahn, da kann man den Schlitten tanzen lassen unter dem Arsch. Das liegt mir.»

Geisenberger fuhr in Durchgang zwei auf Angriff, doch es reichte nicht mehr zum Sieg. «Ich bin im zweiten Lauf mit sehr, sehr viel Kampf und Biss gefahren. Aber Respekt! Das war eine Top-Leistung, an die ich nicht herangekommen bin», lobte die Olympia-Dritte ihre Teamkollegin. Dritte wurde die Kanadierin Alex Gough.