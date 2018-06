Wuppertal (SID) - Nach der harschen Kritik von Britta Steffen am Deutschen Schwimm-Verband (DSV) haben beide Seiten das Gespräch gesucht. "Ich bin froh, dass wir angefangen haben, miteinander zu reden", sagte die Doppel-Olympiasiegerin von 2008 am Samstagmorgen am Rande der Kurzbahn-DM in Wuppertal. Zusammen mit ihrem Freund Paul Biedermann hatte sich die 29-Jährige am Freitagabend mit DSV-Leistungssportdirektor Lutz Buschkow zu einer Aussprache getroffen.

"Der Prozess ist angeschoben", bilanzierte Steffen und kündigte an, auch mit DSV-Präsidentin Christa Thiel zu reden: "Ich werde sie anrufen, um ein persönliches Wort zu wechseln". Die Berlinerin hatte Thiel in einem Interview mangelnde Begeisterung für den Schwimmsport vorgeworfen und fehlende Rückendeckung und Untätigkeit des Verbandes kritisiert.

"Jeder hat seine Position sehr deutlich rübergebracht", berichtete Buschkow, "es war ein gutes Gespräch. Das ist eine Ebene, auf der man gut zusammenarbeiten kann." In Zukunft soll öfter das Gespräch gesucht werden, bestätigten beide Seiten. "Wir haben uns darauf geeinigt, nicht mehr unbedingt auf dem Weg über die Medien miteinander zu kommunizieren", sagte Steffen.

Im Wuppertaler Becken überzeugte die Olympia-Vierte von London als Vorlaufsiegerin über 200 m Freistil. In 1:55,88 Minuten schwamm sie die zweitbeste Zeit ihrer Karriere über diese Nebenstrecke, verzichtete anschließend auf das Finale am Nachmittag. "Es tat echt dolle weh", sagte Steffen, "morgen muss ich frisch sein für die 50 m."