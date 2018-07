Washington (AFP) Bei einer Explosion in einem Striptease-Club im US-Bundesstaat Massachusetts sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Mehrere Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie der örtliche Fernsehsender WWLP TV am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichtete. Demnach barsten durch den Druck der Detonation, die offenbar durch ein Gasleck ausgelöst wurde, die Fensterscheiben benachbarter Gebäude des Scores' Gentlemen Club in Springfield. Passanten wurden zu Boden geworfen.

