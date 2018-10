Kabul (AFP) Nach blutigen Zusammenstößen zwischen sunnitischen und schiitischen Studenten an der Universität Kabul am Samstag soll die Einrichtung zehn Tage lang geschlossen bleiben. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um die Reparatur der Gebäude und die Beruhigung der Gemüter zu erlauben, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Sedik Sedikki, am Sonntag. Demnach kam es zu der Gewalt, als eine Gruppe Schiiten vor der Moschee der Universität eine Feier zum Aschura-Fest abhalten wollte.

