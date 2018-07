Dhaka (AFP) Bei einem Brand in einer Textilfirma in Bangladesch sind in der Nacht zum Sonntag mindestens 121 Menschen getötet worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war das Feuer am späten Samstagabend in dem Werk am Rande der Hauptstadt Dhaka ausgebrochen. Hunderte Arbeiter wurden demnach in den oberen Etagen des Fabrikgebäudes eingeschlossen.

