Dhaka (AFP) Beim Einsturz einer im Bau befindlichen Überführung sind in Bangladesch mindestens 13 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Opfer wurden unter den Trümmer vermutet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Unglück ereignete sich in der südöstlichen Hafenstadt Chittagong. Soldaten halfen bei der Suche nach Verschütteten. Etwa 20 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und einer aufgebrachten Menge, die die Büros der Baumfirma attackierte.

