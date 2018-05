São Paulo (AFP) Die berüchtigte brasilianische Gefängnisbande PCC hat sich einem Zeitungsbericht zufolge inzwischen von der Millionenmetropole São Paulo aus in großen Teilen des Landes ausgebreitet. Sie sei mittlerweile in 22 der 27 brasilianischen Bundesstaaten aktiv, berichtete die brasilianische Tageszeitung "O Globo" am Sonntag unter Berufung auf das Justizministerium. Zudem gebe es PCC-Ableger in den Nachbarländern Paraguay und Bolivien.

