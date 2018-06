Marseille (AFP) Acht Tage nach der glücklichen Befreiung der 15 Jahre alten Französin Chloé in Deutschland hat das Mädchen erstmals in einem Interview über die Woche ihrer Gefangenschaft gesprochen. Sie habe "Todesangst" gehabt, sagte die Französin dem Magazin "66 Minutes" des TV-Senders M6; eine Abschrift des Interviews lag der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vor.

