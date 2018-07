Bochum (AFP) Die Piratenpartei wird ihre Forderung nach mehr Transparenz bei Abgeordneten-Nebeneinkünften und die Offenlegung der Einflussnahme von Interessenverbänden in ihr Wahlprogramm 2013 aufnehmen. Die Teilnehmer des Parteitags in Bochum verabschiedeten am Sonntag einen Antrag, demzufolge der Bundestag ein Lobbyisten-Register einführen soll. In dieses sollten sich Interessenvertreter eintragen, wenn sie bei Gesetzesvorhaben angehört werden wollen.

