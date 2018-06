Bochum (AFP) Mit Beratungen über Außenpolitik haben die Piraten am Sonntag ihren Programmparteitag in Bochum fortgesetzt. Später sollen zunächst Fragen der künftigen Organisation der in kurzer Zeit auf fast 35.000 Mitglieder gewachsenen Partei im Mittelpunkt stehen. Unter anderem liegt ein Antrag vor, der das Problem der hohen Zahl säumiger Beitragszahler behandelt. Beraten werden soll auch darüber, ob eine Mitgliedschaft in der Partei schon ab 14 Jahren möglich sein soll.

