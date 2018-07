Marseille (AFP) Schriftstücke des Kulturministers Napoleons, Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807), haben bei einer Auktion in Marseille 650.000 Euro eingebracht. Wie das Auktionshaus Leclère mitteilte, standen am Samstag insgesamt 150 Originalhandschriften, Briefe und Erinnerungen aus Familienbesitz zu Versteigerung. Portalis war einer der maßgeblichen Autoren des Code Civil, des französischen Zivilgesetzbuches. Der brillante Jurist war bereits Minister unter Louis XV, bevor er in die Dienste von Napoleon Bonaparte trat.

