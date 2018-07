Sevilla (dpa) - Die Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira haben mit Real Madrid nach dem jüngsten Aufwärtstrend einen erneuten Rückschlag im Kampf um die spanische Meisterschaft erlitten.

Die Königlichen verloren mit 0:1 (0:1) bei Real Betis in Sevilla und haben als Dritter weiter acht Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Der Tabellenführer tritt am Sonntag bei UD Levante an, auch Stadtrivale Atlético kann seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Real am 13. Spieltag noch ausbauen.

Die Königlichen gerieten nach zuletzt fünf Ligasiegen in Serie und dem Weiterkommen in der Champions League durch einen Weitschuss von Benat in der 17. Minute in Rückstand. Zur Pause nahm Reals Trainer José Mourinho das Duo Özil und Khedira vom Feld, doch auch die eingewechselten Luka Modric und Kaká konnten das Spiel gegen Betis nicht drehen. Für die Madrilenen war es die dritte Niederlage in dieser Saison der Primera División.