Sinsheim (dpa) - Für Hoffenheims Trainer Markus Babbel wird die Lage immer prekärer. Die Kraichgauer unterlagen am Abend Angstgegner Bayer 04 Leverkusen unglücklich mit 1:2 und rutschten in der Fußball-Bundesliga auf den Relegationsplatz 16 ab. Bayer zog nach Punkten als Tabellenfünfter mit den vor ihnen liegenden Teams vom FC Schalke 04 und von Eintracht Frankfurt gleich. In den den weiteren Sonntagsspielen gewann der SC Freiburg 3:0 gegen den VfB Stuttgart, der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach trennten sich 1:1.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.