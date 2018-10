Dortmund (SID) - Auf das sportlich und wirtschaftlich erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte konnte der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund am Sonntag auf seiner Jahreshauptversammlung zurückblicken. Die 1296 Mitglieder in der Westfalenhalle 3B feierten besonders die Mannschaft des Double-Gewinners, als diese um 12.45 Uhr am Tag nach dem 2:1 in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 und Sprung auf Tabellenplatz zwei sowie vier Tage nach dem vorzeitigen Erreichen des Achtelfinales der Champions League unter tosendem Applaus zu einer Stippvisite in der Halle eintraf.

"So eine Mannschaft gibt es nicht oft - nicht in Deutschland und nicht in der Welt", verkündete BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stolz. Der Zeitpunkt konnte nicht günstiger sein, als zugleich auf die wirtschaftlichen Perspektiven hinzuweisen.

Watzke konnte am Tag vor der Aktionärsversammlung einen Rekordumsatz von 215,2 Millionen Euro und einen Netto-Gewinn von 34,3 Millionen Euro per Stichtag 30. Juni 2012 verkünden. Damit stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr (151,5 Millionen Euro) um 42,1 Prozent. Erstmals seit dem Börsengang 2000 wird die Borussia Dortmund GmbH KGaA ihren Aktionären eine Dividende zahlen.

Doch bei aller Euphorie sprach Watzke auch die vieldiskutierte Fan-Problematik an. "Wir haben mit unseren Ultras einen ständigen - auch kritischen - Dialog", sagte er. Wer sich jedoch nicht von Pyrotechnik und Gewalt distanziere, so Watzke weiter, habe beim BVB keinen Platz, erst recht keine Rechtsradikalen.

Den Ausführungen schloss sich auch Präsident Rauball, in Personalunion Liga-Präsident, vorbehaltlos an und zog nahm besonders die Rechtsradikalen im Fußball ins Visier. Deshalb habe sich der Verein dem "Runden Tisch gegen Rechts" der Stadt Dortmund angeschlossen und darüber hinaus einen eigenen Tisch gegründet. Rauball forderte die Politik auf, ein NPD-Verbot anzustreben.