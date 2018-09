London (AFP) Nach heftigen Stürmen mit Starkregen sind in Großbritannien hunderte Häuser überflutet. Nach Behördenangaben waren bis Sonntag etwa 500 Häuser im Südwesten Englands betroffen. Eine Frau wurde demnach von einem umstürzenden Baum schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Bereits am Freitag war ein Mann in seinem Auto von den Fluten erfasst worden und ertrunken. Die Behörden warnten am Sonntag vor weiteren heftigen Regenfällen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.