Kairo (dpa) - Die Spannungen zwischen Islamisten und Liberalen in Ägypten nehmen zu. Ein Großteil der Richter und Staatsanwälte des Landes legte heute aus Protest gegen die Verfassungserklärung von Präsident Mohammed Mursi die Arbeit nieder. In Kairo und in der Provinz Al-Baheira gingen die Straßenschlachten zwischen der Polizei und den Gegnern der Muslimbruderschaft weiter. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 57 Menschen verletzt. Die Muslimbrüder haben für heute Abend zu einer landesweiten Solidaritätskundgebung für Mursi aufgerufen.

