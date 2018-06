Kairo (dpa) - Tausende Islamisten haben sich am Abend in mehreren Städten Ägyptens zu Solidaritätskundgebungen für Präsident Mohammed Mursi versammelt. An den Demonstrationen nahmen nicht nur Angehörige der Muslimbruderschaft teil, sondern auch Anhänger der radikal-islamischen Salafisten-Bewegung. Die unabhängige Kairoer Tageszeitung «Al-Shorouk» meldete, Mursi habe für morgen mehrere Richter eingeladen, um mit ihnen nach einem Ausweg aus der Krise zu suchen. Ein Großteil der Richter des Landes war aus Protest gegen Mursis Verfassungserklärung in den Streik getreten.

