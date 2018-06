Teheran (dpa) - Nach Russland und Syrien hat auch der Iran die geplante Stationierung von «Patriot»-Luftabwehrraketen an der türkisch-syrischen Grenze kritisiert. Diese Mission sei für die Syrien-Krise nicht hilfreich, sagte ein Sprecher des iranischen Außenamts. Alle Länder sollten an einer politischen Lösung arbeiten, anstatt mit solchen Aktionen für mehr Spannungen in der Region zu sorgen. An dem Einsatz soll sich auch die Bundeswehr mit wahrscheinlich mehr als 170 Soldaten beteiligen.

