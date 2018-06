London (dpa) - Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling (47) hat ihr Haus in Edinburgh nach Angaben ihrer Immobilienmakler vom Sonntag für mehr als die verlangten 2,25 Millionen Pfund (rund 2,8 Millionen Euro) verkauft.

Der genaue Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt, soll aber laut der Maklerfirma Rettie and Co die ursprüngliche Forderung übertroffen haben. Das Steinhaus mit gepflegtem Garten in der schottischen Metropole war nur drei Wochen auf dem Markt. Fotos des Anwesens im Internet wurden insgesamt 16 000 Mal angeklickt. Rowling hatte ab 1999 rund zehn Jahre dort gelebt und soll dort einen Teil ihrer berühmten Harry-Potter-Romane geschrieben haben.

