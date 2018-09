Bamako (AFP) Mehr als 3000 Menschen haben am Samstag in Mali gegen religiös motivierten Extremismus demonstriert. An der Demonstration in der Hauptstadt Bamako nahmen auch Geistliche und führende Politiker teil, unter ihnen Parlamentspräsident Ynoussi Touré und Putschistenführer Amadou Sanogo. Einer der Organisatoren, der Geistliche Cherif Ousmane Madani Haidara, sagte, Mali "kennt seit mehr als dreizehn Jahrhunderten den Islam. Den religiösen Extremismus, der derzeit im Norden Malis herrscht, können wir nicht hinnehmen."

