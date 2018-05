Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem alten und neuen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel zu seiner beeindruckenden Leistung gratuliert. Wie so oft in dieser Saison habe er in Sao Paulo fabelhafte Nervenstärke und fahrerisches Können bewiesen, so Merkel. am Sonntagabend in Berlin. Sie habe es genau wie Millionen Fans begeistert, wie er sich nach schwierigem Start in die Saison in diese Weltmeisterschaft zurückgekämpft habe.

