Peshawar (AFP) In Pakistan sind am Sonntag bei einem Anschlag auf eine schiitische Prozession zum Aschura-Fest drei Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Die Explosion ereignete sich in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in der Stadt Dera Ismail Khan, wo am Samstag bei einem ähnlichen Anschlag bereits acht Menschen getötet worden waren, wie ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein anderer Polizist sagte, die ferngezündete Bombe sei in einem Laden an der Strecke der Prozession versteckt gewesen.

