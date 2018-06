Frankfurt/Main (dpa) - Der Zentralrat der Juden in Deutschland kommt heute zu seiner jährlichen Ratsversammlung in Frankfurt am Main zusammen. Kanzlerin Angela Merkel wird als Gastrednerin erwartet. Die Ratsversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium des Zentralrats und hat Richtlinienkompetenz. Sie verabschiedet den Haushalt und überwacht die Arbeit der Exekutive. Außerdem entscheidet sie über Grundsatzfragen der jüdischen Gemeinschaft.

