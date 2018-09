Igls (dpa) - Mit einem überlegenen Erfolg hat Rodel-Olympiasieger Felix Loch gleich zum Start in den vorolympischen Winter seine Extra-Klasse unter Beweis gestellt. Der 23-Jährige fuhr beim Saisonauftakt im österreichischen Igls ungefährdet zum Sieg und verbuchte damit seinen elften Weltcup-Erfolg.

Hinter dem Berchtesgadener machten David Möller, Johannes Ludwig, Andi Langenhan und Ralf Palik den deutschen Fünffacherfolg perfekt. Die ausländische Konkurrenz um den Italiener Armin Zöggeler, der nur Neunter wurde, hatte nicht den Hauch einer Chance. «Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Für ganz vorne reicht es im Moment nicht», sagte Zöggeler.

«Es hätte nicht besser beginnen können. Es ist einfach gewaltig», sagte der dreimalige Weltmeister nach seinem Sieg und holte sich zur Belohnung ein Küsschen von Freundin Lisa ab. «Ich fahre hier einfach gerne. Die Bahn liegt mir halt.» Den Grundstein für den Erfolg hatte der Olympiasieger, der sich in der Vorbereitung auf die neue Saison noch einmal am Start verbessert hatte, im ersten Lauf mit einem neuen Bahnrekord gelegt. Auch im zweiten Durchgang fuhr Loch Bestzeit und hatte am Ende mehr als drei Zehntelsekunden Vorsprung auf Möller.

Bereits am Vortag hatten die Schützlinge von Bundestrainer Norbert Loch auf der Olympia-Bahn von 1976 ihre Ausnahmestellung demonstriert. Acht Jahre nach ihrem ersten Coup fuhr Anke Wischnewski zu ihrem zweiten Sieg, Natalie Geisenberger wurde Zweite. Auch bei den Doppelsitzern gab es einen deutschen Doppelerfolg: Tobias Wendl und Tobias Arlt gewannen vor Toni Eggert und Sascha Benecken.