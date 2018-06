Nairobi (AFP) Bei heftigen Kämpfen an der Grenze Somalias zu Kenia sind am Samstag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Kämpfer der radikalislamischen Shebab-Miliz übernahmen vorübergehend die Kontrolle über die kleine Grenzstadt Bulohawo, bevor sie von der somalischen Armee nach dem Eintreffen von Verstärkung wieder vertrieben wurden, wie der somalische Militärkommandeur für das Gebiet, Diyad Abdi Kalil, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP per Telefon sagte.

