Barcelona (dpa) - Wegweisende Abstimmung in Spanien: Die Katalanen haben bei der Wahl eines Regionalparlaments indirekt auch über den Unabhängigkeitsplan ihres Regierungschefs Artur Mas abgestimmt. Der katalanische Nationalist hatte angekündigt, bei einem Wahlsieg in der wirtschaftsstärksten Region des Landes eine Volksabstimmung über die Schaffung eines unabhängigen Staates abhalten zu lassen. Die Zentralregierung in Madrid will die Einheit Spaniens jedoch nicht infrage stellen lassen. Sie hält das von Mas angekündigte Referendum für illegal.

