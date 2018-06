London (dpa) - Neue starke Regenfälle haben im Südwesten Englands in der Nacht wieder Überschwemmungen verursacht. In der Stadt Exeter wurde eine Frau schwer verletzt, als ein Baum auf ihr Zelt herabstürzte. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen, berichtete der Sender BBC. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. In den Grafschaften Devon und in Somerset wurden vielerorts Straßen und Autobahnen wegen Überflutungen gesperrt. Der Bahnverkehr war streckenweise unterbrochen.

