Titisee-Neustadt (dpa) - Feuer in einer Behindertenwerkstatt im Schwarzwald: 14 Menschen starben vermutlich an Rauchvergiftungen, acht erlitten schwere Verletzungen. Die Verletzten sind außer Lebensgefahr. Das Gebäude wurde noch einmal durchsucht, niemand wird mehr vermisst. Unter den Toten sind Behinderte und Betreuer. Als das Feuer ausbrach, waren 120 Menschen in dem Gebäude, einige wurden von Feuerwehrmännern gerettet, andere retteten sich selbst. Die Ursache ist noch unklar. Möglicherweise explodierten Chemikalien im Lager.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.