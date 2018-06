Titisee-Neustadt (dpa) - Gut zwei Stunden nach der Explosion in einer Behindertenwerkstatt im Schwarzwald hat die Feuerwehr den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Aus dem Gebäude in einem Gewerbegebiet in Titisee-Neustadt drang am Montagnachmittag immer noch Rauch.

Mindestens 14 Menschen starben den Angaben zufolge. Psychologen betreuen Angehörige der Opfer und Einsatzkräfte. Spezialisten sollen nun die Brandursache klären. In der Werkstatt, in der Holz verarbeitet wird, lagern auch Chemikalien. In einem Lagerraum soll es eine Explosion gegeben haben, die den Brand ausgelöst hat.