Stuttgart (dpa) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich erschüttert über den Brand mit mindestens 14 Toten im Schwarzwald gezeigt.

«Die Nachricht über den Brand in der Behindertenwerkstatt und das schreckliche Ausmaß hat mich zutiefst getroffen», teilte Kretschmann am Montag in Stuttgart mit. «In Gedanken bin ich bei den Opfern, und mein tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.» Kretschmann und Innenminister Reinhold Gall (SPD) flogen mit dem Hubschrauber zum Unglücksort.