Freiburg (AFP) Beim Brand in einer Behinderteneinrichtung in Titisee-Neustadt sind am Montag 14 Menschen ums Leben gekommen. Weitere sechs Menschen kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie Sprecher von Polizei und Feuerwehr sagten. Die Bergungsarbeiten in dem von der Caritas betriebenen Gebäude seien abgeschlossen, "das Gebäude ist leer, es gibt keine weiteren Toten mehr", sagte ein Polizeisprecher.

