Berlin (AFP) Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland können einem Zeitungsbericht zufolge in den kommenden vier Jahren mit einem starken Anstieg ihrer Alterbezüge rechnen. Bis zum Jahr 2016 sollten die Renten im Westen um 8,27 Prozent und im Osten um 11,01 Prozent steigen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf den bisher unveröffentlichten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung. Diesen will das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen.

