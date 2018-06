Berlin (AFP) Die Summe der deutschen Exporte wird laut einem Pressebericht in der Nacht zum Dienstag die eine Billion-Euro-Marke durchbrechen. Für das laufende Gesamtjahr würden Ausfuhren in Höhe von 1,103 Milliarden Euro erwartet, berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf Zahlen des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Dies wäre ein Anstieg um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

