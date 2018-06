Berlin (AFP) Unter der Leitung der ehemaligen Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) hat ein Experten-Gremium zur Untersuchung des Missbrauchsfalls an der Berliner Charité am Montag die Arbeit aufgenommen. Das teilte das Berliner Universitätsklinikum mit. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass ein 58-jähriger Krankenpfleger ein 16 Jahre altes Mädchen in der Klinik sexuell missbraucht haben soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.