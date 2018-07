Stuttgart (AFP) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich "zutiefst getroffen" von der Brandkatastrophe in einer Behinderteneinrichtung in Titisee-Neustadt mit 14 Toten gezeigt. "In Gedanken bin ich bei den Opfern, und mein tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. Ganz Baden-Württemberg trauert mit ihnen", erklärte Kretschmann am Montag in Stuttgart. Nach Angaben der Stuttgarter Staatskanzlei flog er sofort an den Unglücksort. Er danke den Rettungskräften für ihren Einsatz.

