Doha (AFP) Vertreter aus mehr als 190 Staaten sind am Montag in Katars Hauptstadt Doha zur 18. UN-Klimakonferenz zusammengekommen. Im Mittelpunkt der zweiwöchigen Beratungen steht ein Arbeitsplan für ein geplantes globales Klimaabkommen, das bis zum Jahr 2015 verhandelt werden und im Jahr 2020 in Kraft treten soll. Außerdem geht es um die Ausgestaltung der vor einem Jahr vereinbarten zweiten Verpflichtungsperiode für das Kyoto-Protokoll sowie um die Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung an Klimafolgen.

