Berlin (AFP) Der Vorschlag von CDU/CSU-Familienpolitikern, Frauen mit finanziellen Zuschüssen für Haushaltshilfen die Rückkehr in den Beruf zu erleichtern, stößt in der Koalition auf Vorbehalte. Die FDP-Familienpolitikerin Miriam Gruß äußerte sich in den Zeitungen der WAZ-Mediengruppe vom Montag "skeptisch-zurückhaltend" zu dem Vorstoß, auch wenn sie die Idee im Grundsatz "sympathisch" finde. Die Finanzierung dieser Leistung sei "völlig ungeklärt", zumal gerade erst der Bundeshaushalt für 2013 beschlossen wurde, sagte Gruß.

