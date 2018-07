New York (dpa) - Die Prügelei zwischen Halle Berrys Ex-Freund Gabriel Aubry und dem Verlobten der Oscar-Preisträgerin, Olivier Martinez, könnte ein gerichtliches Nachspiel haben.

Die «Los Angeles Times» berichtete am Sonntag, dass Aubry (36) am 13. Dezember vor einem Richter in Los Angeles erscheinen solle. Er werde beschuldigt, den Streit mit dem neuen Mann an Berrys Seite vom Zaun gebrochen zu haben.

Die Männer hatten sich am Thanksgiving-Feiertag auf dem Anwesen der Schauspielerin krankenhausreif geschlagen. Nach der Prügelei wurden sie Berichten zufolge in der Notaufnahme behandelt, Aubry unter anderen wegen einer gebrochenen Rippe.

Aubry, ein französisch-kanadisches Model, hatte Berry (46) wegen ihrer gemeinsamen kleinen Tochter Nahla besucht. Noch auf der Auffahrt stritt er sich mit dem zehn Jahre älteren französischen Schauspieler. Aubry wurde festgenommen. Laut «Los Angeles Times», die sich auf die Polizei berief, kam er gegen eine Kaution von 20 000 Dollar (rund 15 600 Euro) wieder frei.

Das US-Promi-Portal «TMZ.com» spekulierte zudem, Halle Berry könnte versuchen, mit Hilfe eines Familiengerichts verstärkt gegen Aubry vorzugehen und Treffen mit der Tochter länger zu unterbinden. Keine der Medien zitierte aber Berry, Martinez oder Aubry selbst.

Bericht der «Los Angeles Times»

Bericht TMZ.com