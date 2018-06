Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona hat den Startrekord von Real Madrid in der spanischen Fußball-Liga eingestellt. Nach dem Sieg bei UD Levante kommen die Katalanen in 13 Spielen auf zwölf Siege und ein Remis, ebenso wie die Madrilenen in der Saison 1991/92 mit ihrem damaligen Trainer Radomir Antic.

Mit einem Sieg im kommenden Heimspiel gegen Athletic Bilbao kann Barça den Rekord brechen, denn Real errang damals am 14. Spieltag nur eine Punkteteilung. Die «Königlichen» hatten vor 21 Jahren während der gesamten Saison die Liga dominiert, sich den Titel aber am letzten Spieltag von den Katalanen abjagen lassen.

Der FC Barcelona feierte beim 4:0-Erfolg über Levante zugleich eine Premiere. Zum ersten Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte standen für Barça zeitweise elf Spieler auf den Platz, die alle aus dem eigenen Nachwuchs stammen. Nach der Verletzung des Brasilianers Dani Alves in der 14. Minute und der Einwechselung von Martín Montoya spielten nur «Eigengewächse» für die Blauroten.

Dazu gehörte auch der argentinische Weltstar Lionel Messi, der als 13-Jähriger zum FC Barcelona gekommen war. «Es ist für uns kein Ziel an sich, nur Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einzusetzen», sagte Manager Antoni Zubizarreta. «Aber wir sind sehr stolz darauf, wie sie alle zusammenpassen.» Barça (37 Punkte) rangiert drei Zähler vor Atlético Madrid (34) und elf vor Real (26), das am Samstag zur Derby gegen den Madrider Lokalrivalen antreten muss.

Messi ist nach seinen beiden Treffern gegen Levante nur noch drei Tore von Gerd Müllers 40 Jahre alten Rekord entfernt. Damals hatte der einstige Torjäger im Kalenderjahr 1972 85 Pflichtspiel-Tore erzielt. Messi hat in diesem Jahr schon 82 Mal getroffen.

