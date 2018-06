Oslo (SID) - Bayern-Schreck Ole Gunnar Solskjaer ist das erste Mitglied der neuen "Hall of Fame" des norwegischen Fußballs. Der 39-Jährige gewann in seiner Zeit bei Manchester United (1996-2007) sechs Meisterschaften. 1999 erzielte Solskjaer, der zuletzt als Trainer von Stuttgarts Europa-League-Gegner Molde FK die norwegische Meisterschaft gewonnen hatte, im Champions-League-Finale gegen Bayern München in der Nachspielzeit das 2:1-Siegtor für ManUnited. Wegen Knieproblemen beendete der 67-malige Nationalspieler 2007 seine aktive Karriere.