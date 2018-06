Istanbul (dpa) - Die Türkei und eine Delegation der Nato wollen morgen mögliche Standorte für die Stationierung von Luftabwehrraketen im türkisch-syrischen Grenzgebiet erkunden. Der Generalstab in Ankara versicherte noch einmal, dass die Raketen nur zur Verteidigung und nicht für die Kontrolle einer möglichen Flugverbotszone in Syrien eingesetzt werden sollen. Deutschland will die «Patriot»-Systeme zusammen mit den Niederlanden und den USA zur Verfügung stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.